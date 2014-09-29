Курсовая по макроэкономике

Макроэкономика; тема: кредитно-денежная политика государства, ее направления и механизмы; объем 28 страниц; методички и плана нет; 75-80% антиплагиата; только теория; из пожеланий могу выделить только количество используемых источников, а именно 15 последние 5 лет