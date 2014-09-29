Курсовая по макроэкономике

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Завершен13 заявок165 просмотров

Макроэкономика; тема: кредитно-денежная политика государства, ее направления и механизмы; объем 28 страниц; методички и плана нет; 75-80% антиплагиата; только теория; из пожеланий могу выделить только количество используемых источников, а именно 15 последние 5 лет

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

RodionovaNata
Наталья 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$27
5 дней
Спасибо за курсовую
Была рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

RodionovaNata
Наталья 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад