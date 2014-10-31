Ищем авторов для выполнения работ, решения задач

Ищем авторов для выполнения работ и решения задач, имеющих соответствующие знания по различным дисциплинам:

Статистика, экономика, эконометрика, методы оптимальных решений и другие.

Будем сотрудничать с ответственными авторами, заинтересованными и готовыми к работе в любое время.

Очень требуются люди, умеющие быстро решать задачи онлайн по вышеназванным предметам.

В заявке пожалуйста укажите ваше образование, опыт решения задач/выполнения работ, можете ли решать задачи в реальном времени