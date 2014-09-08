Диплом: экономика

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Завершен5 заявок170 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: УЧЕТ И АУДИТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ООО УК "ТРАКТОР"

Объем: 70-80 стр.

Плана нет. Нужен план.

Уникальность 70% по антиплагиату.

Интересует цена - срок.

Методичку прикладываем.

Ждем заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$160
12 дней
Работа выполнена хорошо. Претензии не имею. Советую Наталью,как хорошего-ответственного исполнителя.
Спасибо, за комфортное сотрудничество

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад