Нужно написать реферат по экономике

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Закрыт9 заявок174 просмотра

Добрый день.

Тема: Налоговые риски при долевом строительстве, 15 стр

Реферат надо написать до 22 августа.

Жду предложения цены и срока.

В ставке сразу пишите ПОЧТУ, на нее сразу выбранному исполнителю скину комментарии.

11 лет назад
Fliric
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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