Курсовая работа (соц. педагогика)

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Завершен6 заявок167 просмотров

Тематика: Духовность, дух. культура армии.

Не плагиат.

Оригинальность по антиплагиат ру и etxt - выше 75%.

Ссылки на достоверные источники.

План, требования и пр. - на почту сброшу.

11 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
11 лет назад
$40
7 дней
Оперативно, качественно. Только позитив от сотрудничества. Спасибо за работу!
Мариной дано четкое задание и произведена оперативная оплата. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
11 лет назад
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