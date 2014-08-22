Курсовая - нефть и газ

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Закрыт1 заявка140 просмотров

Нужно выполнить курсовую работу - эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Работа расчетная с графической часть (чертежами) в автокаде.

AutoCAD
11 лет назад
ylunu
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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