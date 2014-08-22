Ищем авторов для выполнения работ и решения задач, имеющих соответствующие знания по различным дисциплинам: Статистика, экономика, эконометрика, методы оптимальных решений и другие. Будем сотрудничать с ответственными авторами, заинтересованными и готовыми к работе в ...
Курсовая по математике
Добрый день.
Задания в приложении. Надо решить подробно до 1 сентября
Жду предложения цены и срока.
В ставке сразу пишите ПОЧТУ, на нее сразу выбранному исполнителю скину комментарии.
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