Курсовая работа по методике преподавания ин. яз.

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Завершен4 заявки152 просмотра

задание прикреплено.

работа на русском языке.

Напишите цену за работу с практической частью и без нее.

11 лет назад
dip1
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$40
10 дней
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад