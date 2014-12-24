Здравствуйте. Нужно написать диссертацию. Тема: Управление человеческим капиталом. Объем: 135 стр. Методички нету. Оформлению стандартное по госту. Плана нету. Предприятие: ...
Практическая часть курсовой. Лингвострановедение
задание прикреплено.
как таковой дисциплины нет,
научный руководитель ведет лингвострановедение, у меня языковой факультет, как общая наука - лингвистика, если говорить про тему реалий, то скорее - переводоведение
Предлагайте цену.
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