Практическая часть курсовой. Лингвострановедение

От работы с Андреем остались в целом негативные впечатления: несмотря на достаточно точную формулировку задания, связь с заказчиком была оперативной лишь до момента сдачи работы. При обсуждении проекта с Андреем было оговорено, что половину стоимости проекта он платит по предоплате, остальное - после получения и проверки. Только он не уточнил, что после проверки не им или прямым заказчиком, а преподавателем, это я узнала спустя почти 2 недели после сдачи проекта. 13.10 была сдана работа. Оплата была получена лишь 17.11. И это после многочисленных напоминаний, причем ответ присылался только после обращения в аккаунт на другом фриланс-сервисе. Возможно, сотрудничество с Андреем и будет успешным, но только в случае уточнения данных моментов со стороны исполнителя, так как сам заказчик инициативу после получения работы не проявляет.