Практическая часть курсовой. Лингвострановедение

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Завершен3 заявки265 просмотров

задание прикреплено.

как таковой дисциплины нет,

научный руководитель ведет лингвострановедение, у меня языковой факультет, как общая наука - лингвистика, если говорить про тему реалий, то скорее - переводоведение

Предлагайте цену.

11 лет назад
dip1
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все хорошо!)
От работы с Андреем остались в целом негативные впечатления: несмотря на достаточно точную формулировку задания, связь с заказчиком была оперативной лишь до момента сдачи работы. При обсуждении проекта с Андреем было оговорено, что половину стоимости проекта он платит по предоплате, остальное - после получения и проверки. Только он не уточнил, что после проверки не им или прямым заказчиком, а преподавателем, это я узнала спустя почти 2 недели после сдачи проекта. 13.10 была сдана работа. Оплата была получена лишь 17.11. И это после многочисленных напоминаний, причем ответ присылался только после обращения в аккаунт на другом фриланс-сервисе. Возможно, сотрудничество с Андреем и будет успешным, но только в случае уточнения данных моментов со стороны исполнителя, так как сам заказчик инициативу после получения работы не проявляет.
pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
11 лет назад
$21
3 дня
УЖАС! Работа не прислана! Общаться с исполнителем вообще невозможно! Просто плюет на все договоренности и ставит какие-то "ультиматумы". В итоге работу так и не прислал! Сейчас просто не отвечает на сообщения, уже неделями, хотя в сети появляется. Никогда больше не буду заказывать работы у данного исполнителя. Не знаю, откуда столько положительных отзывов....
Заказчик не исправил отзыв за предыдущую выполненную курсовую, поставил ультиматум, мол исправлю если сдадите вторую! А причем здесь вторая работа, если первая была сдана и зачтена??? Крайне не рекомендую к сотрудничеству! Проект не состоялся, работа не была оплачена, да еще к тому же пишет отрицательные отзывы!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
11 лет назад