Необходимо написать макрос для Word на VBA для преобразования списков.

Необходимо преобразовать "вручную" сделанные списки в такие, которые формирует Word при использовании маркированного и нумерованного списков.

Т.е. на входе имеем вот такие нумерованные и маркированные списки (во

вложении в желтой заливке). А на выходе нужно получить вот такие списки

(во вложении в зеленой заливке).