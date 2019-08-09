Написать макрос для Word на VBA для преобразования списков

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Необходимо написать макрос для Word на VBA для преобразования списков.

Необходимо преобразовать "вручную" сделанные списки в такие, которые формирует Word при использовании маркированного и нумерованного списков.

Т.е. на входе имеем вот такие нумерованные и маркированные списки (во

вложении в желтой заливке). А на выходе нужно получить вот такие списки

(во вложении в зеленой заливке).

VBA
6 лет назад
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Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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