Создание программно-аппаратного комплекса СКУД на основе общепромышлен

Создание аппаратно-программного комплекса дистанционного контроля и управления электропотребителями (далее ЭП), с целью идентификации и учета доступа к работе, учета потребляемой электроэнергии, ограничения и учета доступа к отходящим фидерам ЭП.

Система контроля и учета данных (СКУД) должна представляет собой комплект оборудования с индивидуальными программируемыми метками (ключами) и программного обеспечения для осуществления контроля выключения/выключения контролируемого оборудования и передачи данных о его электропотреблении. Должна устанавливаться на низковольтные комплектные электрораспределительные устройства, или иное оборудование Заказчика

СКУД должна позволять осуществлять контроль и управление включением ЭП к первичной электросети и подключением иных электропотребителей к отходящим фидерам ЭП через панельные общепромышленные разъемы с требованием идентификации оператора ЭП, времени включения и отключения ЭП, учитывать количество переданной электроэнергии локально с панели оператора ЭП, и дистанционно с удаленного автоматизированного рабочего места оператора (далее АРМ) с применением промышленных каналов и протоколов связи, с сохранением в локальную энергонезависимую память контроллера СКУД с синхронизацией данных в систему учета баз данных на основе открытых протоколов FirebirdSQL по API или иными общепринятыми методами.