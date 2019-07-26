Создание системы аналитики для маркетинга и продаж

Ищем подрядчика для налаживания маркетинговой аналитики.

Что у нас есть.

- AmoCRM.

- Google Analytics и Яндекс Метрика.

- Много таблиц в Excel и Google Sheets, куда ручками вносятся данные.

И, конечно, все это занимает много ресурсов для сбора, человеческий фактор дает ошибки, а аналитика в каком-либо более-менее нестандартном разрезе (например, город клиента) является нетривиальной задачей. Особенно в том, что касается аналитике по воронке в Амо.

Что хотим.

1. Стандартные отчеты еженедельные и ежемесячные со следующими данными: показы (вносим вручную), ctr, клики (по GA/ЯМ), cpc, заявки (по Амо), CR, CPL, Заявки ОЗМ (по Амо, это заявки в определенных этапах), Успешные сделки (по Амо), расходы (вносим вручную).

В разрезе данных о Рекламной системе (utm_source), Типе трафика (utm_medium), Кампании (utm_campaign).

2. Соответственно обозначенные данные подтягиваются автоматически из Амо и GA/ЯМ.

3. Возможность построить отчет за любой период с шагом в неделю или месяц аналогичный стандартным.

4. Автоматически простраивается воронка по этапам сделок из Амо за указанный период с шагом в неделю или месяц.

Мы объединяем определенные этапы сделок в группы этапов. Необходима возможность простраивать воронку трафик - группа 1 - группа 2 - ... - группа N - Успешно реализовано за указанный период в разрезе:

а) каналов;

б) ответственных;

в) продукта;

г) где учится;

д) региона и города;

е) домен оставленной заявки.

Все данные а-е есть в Амо.

5. Анализ срока заключения контракта.

Например, из заявок оставленных в августе в какие слеующие месяца заключились договора и в каком кол-ве.