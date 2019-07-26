После обновления ОС и MYSQL вилезла проблема со скриптом, не сохраняется записи, ошибка при добавлении записи автоинтритмент: The failing sql was: insert into f_journal_item (id, item_cnt, so_po_item_ref_id, gl_type, sku, qty, description, credit_amount, full_price, gl_account, ...
Создание системы аналитики для маркетинга и продаж
Ищем подрядчика для налаживания маркетинговой аналитики.
Что у нас есть.
- AmoCRM.
- Google Analytics и Яндекс Метрика.
- Много таблиц в Excel и Google Sheets, куда ручками вносятся данные.
И, конечно, все это занимает много ресурсов для сбора, человеческий фактор дает ошибки, а аналитика в каком-либо более-менее нестандартном разрезе (например, город клиента) является нетривиальной задачей. Особенно в том, что касается аналитике по воронке в Амо.
Что хотим.
1. Стандартные отчеты еженедельные и ежемесячные со следующими данными: показы (вносим вручную), ctr, клики (по GA/ЯМ), cpc, заявки (по Амо), CR, CPL, Заявки ОЗМ (по Амо, это заявки в определенных этапах), Успешные сделки (по Амо), расходы (вносим вручную).
В разрезе данных о Рекламной системе (utm_source), Типе трафика (utm_medium), Кампании (utm_campaign).
2. Соответственно обозначенные данные подтягиваются автоматически из Амо и GA/ЯМ.
3. Возможность построить отчет за любой период с шагом в неделю или месяц аналогичный стандартным.
4. Автоматически простраивается воронка по этапам сделок из Амо за указанный период с шагом в неделю или месяц.
Мы объединяем определенные этапы сделок в группы этапов. Необходима возможность простраивать воронку трафик - группа 1 - группа 2 - ... - группа N - Успешно реализовано за указанный период в разрезе:
а) каналов;
б) ответственных;
в) продукта;
г) где учится;
д) региона и города;
е) домен оставленной заявки.
Все данные а-е есть в Амо.
5. Анализ срока заключения контракта.
Например, из заявок оставленных в августе в какие слеующие месяца заключились договора и в каком кол-ве.
Заявки фрилансеров
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