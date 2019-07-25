Закодировать данные в Excel + сделать таблицы в SPSS

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  2. Базы данных
Закрыт1 заявка218 просмотров

Есть два экселя после опроса, в каждом порядка 350 ответов.

Анкета состоит из 54 вопросов, где 50 вопросов - легкие для кодировки с ответами - да, нет, не знаю, и т.п. 

Есть 4 вопроса с открытыми ответами, которые нужно будет подробно закодировать.

После проверки кодировки - эксель запускается в SPSS. И делаются таблицы для анализа данных (на выходе таблицы снова в экселе).

ТЗ для анализа данных есть.

*SPSS=Statistical Package for the Social Science 

6 лет назад
dolores793
Юлия 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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