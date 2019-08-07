Ручная оптимизация MSSQL запросов

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Завершен5 заявок265 просмотров

Необходима помощь в оптимизации и переделке запросов к базе.

в базе около 10 таблиц.

запросы написаны нубом. работает долго, ресурсов жрет много. скину структуру базы и запросы. либо удаленный доступ к демо базе. оплата сдельная, пишите ориентировочную стоимость за запрос. запросов штук 20-30. запросы будут только на выборку. пример запроса ниже:

SELECT IIF (u.Alias IS NULL,u.UserName,u.Alias), u.ID, A.DateTime ,IIF (A.URL IS NULL, A.Application, A.URL), (S.ID),A.GroupID,A.TypeActivity

FROM Screenshots AS S

INNER JOIN Users AS U ON U.ID=S.UserID

 INNER JOIN Screenshots AS SS ON SS.UserID=U.ID

 INNER JOIN SprutUsers AS SU ON SU.ID=u.SprutUsersID

INNER JOIN Activity AS A ON A.UserID=U.ID

INNER JOIN Activity AS AA ON AA.UserID=U.ID

WHERE su.ID=@sprutusersid AND u.Remote IS NULL

GROUP BY U.Alias,u.UserName,u.ID,S.DateTime,S.ID,A.URL,A.Application,A.DateTime,A.GroupID,A.TypeActivity

HAVING S.DateTime=MAX(SS.DateTime) AND A.DateTime=MAX(AA.DateTime)

6 лет назад
soft4you
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alex_tche
Алексей 
51 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$100
3 дня
Escrow
Алексей ответственно подошел к выполнению задания. Изучил, и тщательно переработал весьма сложные и запутанные SQL-запросы. Я рад, что выбрал именно Алексея. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик, приятно было работать!

Заявки фрилансеров

alex_tche
Алексей 
51 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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