Решить проблему с PhreeBooks и MySQL

После обновления ОС и MYSQL вилезла проблема со скриптом, не сохраняется записи, ошибка при добавлении записи автоинтритмент:

The failing sql was: insert into f_journal_item (id, item_cnt, so_po_item_ref_id, gl_type, sku, qty, description, credit_amount, full_price, gl_account, taxable, serialize_number, project_id, purch_package_quantity, post_date, date_1, ref_id) values ('', '1', '', 'sos', '1014', '1', 'Масло силиконовое SILIKONOWY OLEJ AG Termopasty (AGT-014) 50', '1.8', '1.8', '4000', '0', '', '', '', '2019-08-06', '2019-08-06', '22725')

Time: 16 ms, 8 SQLs 3 ms =>

mySQL returned: 1366 Incorrect integer value: '' for column `phreebooks`.`f_journal_item`.`id` at row 1

Page trace stats: Execution Time: 16 ms, 8 queries taking 3 ms

Необходимо или изменить настройки MySQL чтоб работало как раньше, или подправить скрипт для коректной работи.