Из двух exel файлов, по алгоритму, сделать БД. учет прибывающих студентов, получение и продление виз, переводы из группы в др группу и т.п.+ отчетность. Перед выполнением согласовать техзадание с учетом прилагаемого алгоритма.
Небольшое задание по [Java] + [MySQL/MongoDB]
Требуется написать консольное Java приложение со следующими функциями:
1. При запуске приложения без параметров, приложение начинает раз в секунду писать текущее время (timestamp) в базу
2. При запуске приложения с параметром -p приложение выводит содержимое базы данных в консоль и завершает работу
Требуется обеспечить возможность работы приложения при временной недоступности сервера базы данных, а именно: приложение должно выводить в лог или на экран информацию о том, что соединения нет, и предпринимать попытку установить соединение заново, а после восстановления соединения, записать все данные, которые не попали в ДБ во время отсутствия связи с сервером БД. Таким образом, нужен временный буфер для хранения не сохраненных данных. Интервал восстановления соединения - 5 секунд. Все данные должны записываться в ДБ строго в хронологическом порядке. (При выводе на экран timestamp должен быть в Ascending order без применения сортировки)
Так же следует учесть и "ответить на вопрос" по средством кода, что будет происходить если соединение с БД медленное или БД перегружена и запись в нее будет забирать достаточно много времени.
БД на выбор: MySQL or MongoDB
Способ хранения данных в базе: на выбор
Срок и сумма: обговариваемые
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть два экселя после опроса, в каждом порядка 350 ответов. Анкета состоит из 54 вопросов, где 50 вопросов - легкие для кодировки с ответами - да, нет, не знаю, и т.п. Есть 4 ...Базы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходима помощь в оптимизации и переделке запросов к базе. в базе около 10 таблиц. запросы написаны нубом. работает долго, ресурсов жрет много. скину структуру базы и запросы. либо удаленный доступ к демо базе. ...Базы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, нужен человек, который хорошо разбирается в hibernate для платных консультаций. Интересует ставка в час и контакт для быстрой связи, спасибо.Базы данных2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $4000
Ищу человека который уже писал бота для букмекерских контор.Желательно olimpz kz фон бет.Для написания автоматизированной програмы которая сможет делать автоматические ставки в букмекерской конторе. Программа должна иметь следующие возможности: -сканирования линии.Другими словами опознавать ...Базы данных9 заявокЗакрыт6 лет назад
https://www.weblancer.net/projects/mobilynye-prilozheniya-28/na-osnove-sobytij-iventov-i-dannyh-sdelat-dashbord-v-yandeks-appmetrica-989920/ Если не занимаетесь этим процессом, посоветуйте к кому обратитсяБазы данныхнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $90
Полное описание в прикрепленном документе! Требуется: 1. Подобрать способ получения смс 2. Создать базу данных 3. Получать и записывать в базу запросы 4. Анализировать входящие смс, брать из них два ...Базы данных2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть клиентская база. Но она в блокноте. Рукой писали. Надо переделать это все в таблицу Excel. 1й столб "Имя" и ниже имена клиентов. 2й столб "Адрес" и адрес клиента. 3й столб "Номер" и номер клиента. ...Базы данных8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть две базы данных футболистов: БД_1 и БД_2 (в приложении)Для БД_1 нам необходимо упорядочить данные:1) Второй столбец у нас должен содержать имя и фамилию на русском языке, для этого необходимо пройтись в колонке, определить где ...Базы данных4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Ищу специалиста в MySql для: 1) Оптимизации нескольких запросов. 2) Возможно, написания нескольких хранимых процедур. 3) Созданию индексов для таблицы. 4) Консультации. ...Базы данных22 заявкиЗакрыт6 лет назад