Небольшое задание по [Java] + [MySQL/MongoDB]

Требуется написать консольное Java приложение со следующими функциями:

1. При запуске приложения без параметров, приложение начинает раз в секунду писать текущее время (timestamp) в базу

2. При запуске приложения с параметром -p приложение выводит содержимое базы данных в консоль и завершает работу

Требуется обеспечить возможность работы приложения при временной недоступности сервера базы данных, а именно: приложение должно выводить в лог или на экран информацию о том, что соединения нет, и предпринимать попытку установить соединение заново, а после восстановления соединения, записать все данные, которые не попали в ДБ во время отсутствия связи с сервером БД. Таким образом, нужен временный буфер для хранения не сохраненных данных. Интервал восстановления соединения - 5 секунд. Все данные должны записываться в ДБ строго в хронологическом порядке. (При выводе на экран timestamp должен быть в Ascending order без применения сортировки)

Так же следует учесть и "ответить на вопрос" по средством кода, что будет происходить если соединение с БД медленное или БД перегружена и запись в нее будет забирать достаточно много времени.

БД на выбор: MySQL or MongoDB

Способ хранения данных в базе: на выбор

Срок и сумма: обговариваемые