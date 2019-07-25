Небольшое задание по [Java] + [MySQL/MongoDB]

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки435 просмотров

Требуется написать консольное Java приложение со следующими функциями:

1. При запуске приложения без параметров, приложение начинает раз в секунду писать текущее время (timestamp) в базу

2. При запуске приложения с параметром -p приложение выводит содержимое базы данных в консоль и завершает работу

Требуется обеспечить возможность работы приложения при временной недоступности сервера базы данных, а именно: приложение должно выводить в лог или на экран информацию о том, что соединения нет, и предпринимать попытку установить соединение заново, а после восстановления соединения, записать все данные, которые не попали в ДБ во время отсутствия связи с сервером БД. Таким образом, нужен временный буфер для хранения не сохраненных данных. Интервал восстановления соединения - 5 секунд. Все данные должны записываться в ДБ строго в хронологическом порядке. (При выводе на экран timestamp должен быть в Ascending order без применения сортировки)

 Так же следует учесть и "ответить на вопрос" по средством кода, что будет происходить если соединение с БД медленное или БД перегружена и запись в нее будет забирать достаточно много времени.

БД на выбор: MySQL or MongoDB

Способ хранения данных в базе: на выбор

Срок и сумма: обговариваемые

JavaMongoDBMySQL
6 лет назад
snakea1z
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ovrays
Красов 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$15
4 дня
Задача была выполнена в течении одного дня, после код-ревью и получения сорс-кода заказчик начал перекладывать оплату на завтра. В итоге оплаты так и не дождались, не советую.

Заявки фрилансеров

ovrays
Красов 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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