Выгрузка информации на сайты (транспортные биржи)

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Закрыт3 заявки429 просмотров

Выгрузка продуктов из OneBox CRM на сайты (транспортные биржи) в виде грузов.до 25 полей, 10 основныхна некоторых биржах нет открытого apiБиржи в приоритете:lardi-trans.com - есть apidella.ua - закрытоflagma.ua - есть apicargo.lt - есть импорт из CSVati.su - есть apiПоля продуктов сделаны. При необходимости можно указать еще.Также нужна выгрузка продуктов на сайты (транспортные биржи) в виде машин. Сущности форм ввода машин аналогичны.При необходимости даю доступы на биржи.Жду ответ по возможности выполнения задания.И цены по каждой бирже.

6 лет назад
EuroLifeWay
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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