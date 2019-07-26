Ищем подрядчика для налаживания маркетинговой аналитики. Что у нас есть. - AmoCRM. - Google Analytics и Яндекс Метрика. - Много таблиц в Excel и Google Sheets, куда ...
Выгрузка информации на сайты (транспортные биржи)
Выгрузка продуктов из OneBox CRM на сайты (транспортные биржи) в виде грузов.до 25 полей, 10 основныхна некоторых биржах нет открытого apiБиржи в приоритете:lardi-trans.com - есть apidella.ua - закрытоflagma.ua - есть apicargo.lt - есть импорт из CSVati.su - есть apiПоля продуктов сделаны. При необходимости можно указать еще.Также нужна выгрузка продуктов на сайты (транспортные биржи) в виде машин. Сущности форм ввода машин аналогичны.При необходимости даю доступы на биржи.Жду ответ по возможности выполнения задания.И цены по каждой бирже.
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