Нужно задизайнить маленькую базу данных [PostgreSQL]

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки254 просмотра

Требование: 

Есть документация, следуя которой нужно сделать дизайн небольшой (3-5 таблиц) базы данных PostgreSQL 

Документацию прикрепляю отдельным MS Word файлом. 

Все остальные детали в личном сообщении.

PostgreSQL
6 лет назад
sauleit
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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