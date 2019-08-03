Выгрузка продуктов из OneBox CRM на сайты (транспортные биржи) в виде грузов.до 25 полей, 10 основныхна некоторых биржах нет открытого apiБиржи в приоритете:lardi-trans.com - есть apidella.ua - закрытоflagma.ua - есть apicargo.lt - есть импорт из ...
Нужно задизайнить маленькую базу данных [PostgreSQL]
Требование:
Есть документация, следуя которой нужно сделать дизайн небольшой (3-5 таблиц) базы данных PostgreSQL
Документацию прикрепляю отдельным MS Word файлом.
Все остальные детали в личном сообщении.
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