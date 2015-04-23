Задача по линейной алгебре

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Завершен1 заявка118 просмотров

Необходимо решить одну небольшую задачу по линейной алгебре. Задание и пример решения во вложении.

10 лет назад
BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Liklain
Михаил 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$4
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

Liklain
Михаил 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад