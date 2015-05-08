план и методичка во вложении имеется введение (вышлю исполнителю) сдача по главам до 16 мая объем 80+литература и приложения Оригинальность 80% диплом+доклад оплата в рублях
Педагогика дипломная
Срочно требуется написать диплом по военной педагогике без оригинальности
Дополнительная информация тут - https://www.evernote.com/shard/s321/sh/3566f6a3-dd23-44c6-b4ee-667720a381a9/68fa4133bb275546
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
объем 80+литра и приложения АП 80% план и методичка во вложении сдача по главам до 16 мая диплом с речью оплата в рубляхРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $28
Здравствуйте. Нужно сделать курсовую. Тема: Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Объем: 32–33 стр. Уникальность от 70%. Цена 1500р ...Закрыт10 лет назад
Тема - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка: статус, полномочия, формы и методы реализации Срок - 2 дня Объем - 30- 35 стр. Без оригинальности.Закрыт10 лет назад
требования во вложении 90+приложения АП 75% сдача по главам плана нет срок месяц+ оплата в рублях в порядке приоритета (ЯД,КИВИ,Сбербанк (Москва и МО), ВМР)Закрыт10 лет назад
факультет филологии. Хотелось что бы специалисты помогли с формулировкой темы. Нужно сравнить концепт Судьба в лирике Пастернака с концептом Судьба в лирике другого поэта 20 века и помочь выбрать этого другого поэта. Короче, ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужен отчет по прохождению учебной практики на частном предприятии по специальности "Экономика предприятия" по индивидуальному плану примерно на 30 страниц.срок - желательно до выходных. Без предоплаты - оплата по факту. Жду ваших предложений ...Закрыт10 лет назад
Необходимо самостоятельно полностью прорешать учебник из школьной программы 5-9 классов (математика, русский язык), оформить рукописным текстом разборчивым почерком. Общее количество учебников большое, поэтому рассчитываем на длительное сотрудничество. Работаем по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт10 лет назад
срок 8-05-2015 Во вложенииЗакрыт10 лет назад
Заказ №6459 Управление имиджем предприятием Тип: курсовая работа Тема: "Технология управления внешним и внутренним имиджем предприятием" Объем: 50стр уникальность: 50% Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Закрыт10 лет назад