Заказ №6459 Управление имиджем предприятием Тип: курсовая работа Тема: "Технология управления внешним и внутренним имиджем предприятием" Объем: 50стр уникальность: 50% Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Дипломная по социологии
Заявки фрилансеров
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