Управление имиджем предприятием

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Закрыт1 заявка86 просмотров

Заказ №6459 Управление имиджем предприятием

Тип: курсовая работа

Тема: "Технология управления внешним и внутренним имиджем предприятием"

Объем: 50стр

уникальность: 50%

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10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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