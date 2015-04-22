Курсовая по дизайну

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Закрытнет заявок66 просмотров

№ заказа_____________6440_____________

Тип_работы:________Курсовая работа____ __

Тема: Дизайн как средство организации адресной работы

с одаренными детьми и подростками

Уникальность: ___________60%_______________

К-во стр: _______________30-35стр_

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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