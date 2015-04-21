Рерайт курсовой

Приветствую вас дорогие фрилансеры. Нужно отрерайтить курсовую, что бы % уникальности текста был выше 50% ( антиплагиат проверка ). Тема Сбережения населения: проблемы и перспективы. Цену пишем сюда. Мне нужна максимально дешевая цена и удобоваримый текст, никаких сложных оборотов в курсовой нет. Курсовую прилагаю.