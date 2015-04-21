Надо написать дипломную работу по теме "Роль медицинской сёстры в пропаганде рудного вскармливания". Требования: 50 страниц 12 шрифтом, 3 части - общая, эксперимент, вывод. Прикладываю пример работы.
Рерайт курсовой
Приветствую вас дорогие фрилансеры. Нужно отрерайтить курсовую, что бы % уникальности текста был выше 50% ( антиплагиат проверка ). Тема Сбережения населения: проблемы и перспективы. Цену пишем сюда. Мне нужна максимально дешевая цена и удобоваримый текст, никаких сложных оборотов в курсовой нет. Курсовую прилагаю.
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