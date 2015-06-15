Написать дипломную по медицинской тематике.

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Завершен3 заявки146 просмотров

Надо написать дипломную работу по теме "Роль медицинской сёстры в пропаганде рудного вскармливания".

Требования:

50 страниц 12 шрифтом, 3 части - общая, эксперимент, вывод.

Прикладываю пример работы.

10 лет назад
pahom-ka
Антон 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$80
25 дней
Сработали качественно, сделали дополнительно презентацию и доклад, рекомендую к работе.
Щедрый заказчик!

Заявки фрилансеров

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад