Нужно написать дипломную по логистике. Нужна только 2 и 3 глава, первая готова и утверждена у руководителя Тема и план в прикрепленном файле.
Диплом бух учет аудит
65 страниц
18 мая
АП 75%
подробное задание во вложении
Заявки фрилансеров
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