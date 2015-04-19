Написать дипломную работу

Тема: Сис-тема упра-вления госу-дарственным иму-ществом (на примере субъекта РФ) Антиплагиат ру – от 70% Объем работы – 70-80 с. Сроки – 3 недели.
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