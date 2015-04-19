Магистерская диссертация по маркетингу

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Тема диссертации "Управление процессом формирования активов бренда для малых предприятий".

Объем работы - 70-90 страниц. Третья глава с расчетами по методике, предложенной во второй главе. Желательно, если автор уже работал с проектами по брендам/оценке брендов.

10 лет назад
Nikanika14
Виктория 
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Была
10 лет назад

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Percefonka
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
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9 лет назад
10 лет назад
$158
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Percefonka
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад