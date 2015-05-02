Курсовая: Микроэкономика

$17
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Завершен2 заявки139 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать курсовую.

Тема: Основы потребительского поведения.

Объем: 32–33 стр.

Уникальность от 70%.

Цена 1000р

Срок 5 — 6 дней.

От клиента: Все строго по доп. материалу и проверить на антиплагиат через САЙТ http://fa.antiplagiat.ru/ Пользователь: Челябинский факультет Студент Логин: ChFStudent Пароль: K8k3QHExkV

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$17
6 дней
С заказом Лидия справилась великолепно. Качество на хорошем уровне. Рекомендуем.
Спасибо за работу, очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
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