Срочная курсовая по экономике

Поступил проект на выполнение 2 курсовых работ . Есть наработка, Там подходит тип трактора и кол-во лет в эксплуатации, нужно только оформить до конца (где начинаются таблицы выделенные желтым цветом) и поработать с уникальностью.

Дисциплина: экономика и организация ТС

Тема: определение оптимальных сроков службы машин и нормативов затрат на полное и частичное возобновление

Кол-во страниц: 30-40

Оригинальность: 60%

Срок: 20.04.2015

Дополнительно:

Будут 2 курсовые работы.Дисциплина одна.Тема одна.

Но разные задания(в курсовой почти одни таблицы).Пример во вложении

два практически одинаковых курсовых , вариант 15 и вариант 16 , в методических указаниях есть правило оформления