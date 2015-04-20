Тема: Сис-тема упра-вления госу-дарственным иму-ществом (на примере субъекта РФ) Антиплагиат ру – от 70% Объем работы – 70-80 с. Сроки – 3 недели.
Срочная курсовая по экономике
Поступил проект на выполнение 2 курсовых работ . Есть наработка, Там подходит тип трактора и кол-во лет в эксплуатации, нужно только оформить до конца (где начинаются таблицы выделенные желтым цветом) и поработать с уникальностью.
Дисциплина: экономика и организация ТС
Тема: определение оптимальных сроков службы машин и нормативов затрат на полное и частичное возобновление
Кол-во страниц: 30-40
Оригинальность: 60%
Срок: 20.04.2015
Дополнительно:
Будут 2 курсовые работы.Дисциплина одна.Тема одна.
Но разные задания(в курсовой почти одни таблицы).Пример во вложении
два практически одинаковых курсовых , вариант 15 и вариант 16 , в методических указаниях есть правило оформления
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