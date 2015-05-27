Срочная курсовая по международным отношениям

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Завершен1 заявка328 просмотров

Поступил проект на выполнение курсовой работы

Дисциплина: Международные Экономические Отношения

Тема: Энергетическая Дипломатия Азербайджана

Кол-во страниц: 25

Оригинальность: 70-75

Срок: 19.04.2015

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
7 дней
Хороший исполнитель.
Четкое задание, оперативная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад