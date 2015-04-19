Диплом радиосвязь

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Закрыт1 заявка74 просмотра

Уважаемы фрилансеры, кто владеет темой имитационной модели радиоканала? Необходимо написать дипломную работу. Все подробности исполнителю

10 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров