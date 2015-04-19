Чертеж приспособления для топливопроводов

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Закрыт1 заявка127 просмотров

2 чертежа

чертеж общего вида (А1)

деталировка (желательно на одном листе А1)

Компас, желательно 13.

10 лет назад
byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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