Реферат по экономике

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Закрыт5 заявок205 просмотров

Необходим реферат на тему: "Принципы отраслевой экономики". Особых требований к работе нет, все стандартно. Объем не менее 20 листов. Срок сдачи 28.04.2015 г.!!!

10 лет назад
katrinka1083
Екатерина 
41 год
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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