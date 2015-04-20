Написать дипломную по логистике

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Нужно написать дипломную по логистике.

Нужна только 2 и 3 глава, первая готова и утверждена у руководителя

Тема и план в прикрепленном файле.

10 лет назад
kisulka
Анна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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