Задания по механике. Задание предоставлено на украинском в документе ниже. Возможен вариант предоплаты. От исполнителя требуется наличие опыта в исполнении аналогичных заданий. Предлагайте стоимость в грн. и примерные сроки работы. Готов рассмотреть разные варианты сотрудничества. Задание нужно не позднее 25-26 числа. Предпочтительный вариант оплаты - на карту Приват Банка. С ув.