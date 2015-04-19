Задания по механике

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Задания по механике. Задание предоставлено на украинском в документе ниже. Возможен вариант предоплаты. От исполнителя требуется наличие опыта в исполнении аналогичных заданий. Предлагайте стоимость в грн. и примерные сроки работы. Готов рассмотреть разные варианты сотрудничества. Задание нужно не позднее 25-26 числа. Предпочтительный вариант оплаты - на карту Приват Банка. С ув.

10 лет назад
Nikitoss2015
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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