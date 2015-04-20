Практическое задание Информационные технологии в психологии

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Закрыт1 заявка86 просмотров

Вуз - НИМБ

информационные технологии в психологии,

в этом учебном пособии, если его все пролистать, есть задания стр 38,54,65-66,73-74,81,83,89-90,94,165.

Объем -сколько получится.

срок до 7 мая.

10 лет назад
Bety888
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров