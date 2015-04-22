Работа по инвестиционному анализу

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Инветиционный анализ

Тема: Инвестиционный анализ: концепции и методы

30 страниц, 70% оригинальность

срок 22.04.2015

нужна практическая часть

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

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