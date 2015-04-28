Курсовая работа психология

Необходимо написать курсовую работу по психологии

Темы работы «Индивидуально личностные особенности лиц склонных к совершению особых тяжких преступлений против личности»

Оформление по госту.

Рекомендованный учебник во вложенных файлах.

Объем работы 35 — 40 стр от введения до списком литературы.

Процент уникальности работы более 75 % по etext antiplagiat

Сроки сдачи курсовой — до 21:00 28.04.2015.

При подаче заявки прошу писать цену за весь проект. Цены, пишите, пожалуйста, в рублях.

Жду ваши предложения. Исполнителя выберу сегодня в 21:00 по мск.