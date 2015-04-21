Надо написать дипломную работу по теме "Роль медицинской сёстры в пропаганде рудного вскармливания". Требования: 50 страниц 12 шрифтом, 3 части - общая, эксперимент, вывод. Прикладываю пример работы.
Диплом, психология. Компьют. игры как ср-во коррекции эмоц. состояний
На 70 страниц
Есть немного материала.
И примерный план. Все пришлю в лс.
Стоимость в рублях и срок?
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