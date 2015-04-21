Диплом, психология. Компьют. игры как ср-во коррекции эмоц. состояний

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Закрыт2 заявки90 просмотров

На 70 страниц

Есть немного материала.

И примерный план. Все пришлю в лс.

Стоимость в рублях и срок?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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