Дипломная работа информатика

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Предмет:Информатика и ИКТ

Тема:Формирование системы базовых знаний по теории кодирования информации в рамках факультативного курса «Кодирование информации» на ступени среднего общего образования

Требования к работе: Нужна практическая часть дипломной работы. Теоретическая имеется.требования в эл виде.

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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