Курсовая работа по правоохранительным органам

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Дисциплина: правоохранительные органы

Тема: прокурорский надзор за исполнением законов субъектами предпринимательской деятельности

Кол-во страниц: 25

Оригинальность: 70%

Срок: 23.04.2015

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

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