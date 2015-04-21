Курсовая по лингвистике

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Тема: Роль междометий в эмоционально-экспрессивной окраске предложения (на примере китайского языка).

Объём: 35 стр.

Срок: 2 дня.

Антиплагиат 50%, etxt 30%.

С примерами на китайском.

10 лет назад
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Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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