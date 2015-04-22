Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок101 просмотр

Специальность: Промышленное рыболовство

Тема:Промысел краба с судов сртм 800 в Охотском море крабовым порядком

требования в эл виде методичка.

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров