Надо написать дипломную работу по теме "Роль медицинской сёстры в пропаганде рудного вскармливания". Требования: 50 страниц 12 шрифтом, 3 части - общая, эксперимент, вывод. Прикладываю пример работы.
Дипломная работа
Специальность: Промышленное рыболовство
Тема:Промысел краба с судов сртм 800 в Охотском море крабовым порядком
требования в эл виде методичка.
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