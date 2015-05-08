Тема - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка: статус, полномочия, формы и методы реализации Срок - 2 дня Объем - 30- 35 стр. Без оригинальности.
Курсовая: Экономический анализ.
Здравствуйте.
Нужно сделать курсовую.
Тема: Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Объем: 32–33 стр.
Уникальность от 70%.
Цена 1500р
Срок 5 — 6 дней.
От клиента: Все строго по методичке. Ссылка на методичку: https://cloud.mail.ru/public/2Me6edEGgJMR/Экономическ..
Предприятие любое (ООО без упрощенки только).
Ждем заявок.
Заявки фрилансеров
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