Курсовая: Экономический анализ.

$28
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Закрытнет заявок107 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать курсовую.

Тема: Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Объем: 32–33 стр.

Уникальность от 70%.

Цена 1500р

Срок 5 — 6 дней.

От клиента: Все строго по методичке. Ссылка на методичку: https://cloud.mail.ru/public/2Me6edEGgJMR/Экономическ..

Предприятие любое (ООО без упрощенки только).

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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