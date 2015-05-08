Отчет

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Здравствуйте, нужен отчет по прохождению учебной практики на частном предприятии по специальности "Экономика предприятия" по индивидуальному плану примерно на 30 страниц.срок - желательно до выходных. Без предоплаты - оплата по факту. Жду ваших предложений по сроках, стоимости и т.п.

10 лет назад
maks21
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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