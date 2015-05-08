Здравствуйте, нужен отчет по прохождению учебной практики на частном предприятии по специальности "Экономика предприятия" по индивидуальному плану примерно на 30 страниц.срок - желательно до выходных. Без предоплаты - оплата по факту. Жду ваших предложений по сроках, стоимости и т.п.