Необходимо самостоятельно полностью прорешать учебник из школьной программы 5-9 классов (математика, русский язык), оформить рукописным текстом разборчивым почерком. Общее количество учебников большое, поэтому рассчитываем на длительное сотрудничество. Работаем по ...
Отчет
Здравствуйте, нужен отчет по прохождению учебной практики на частном предприятии по специальности "Экономика предприятия" по индивидуальному плану примерно на 30 страниц.срок - желательно до выходных. Без предоплаты - оплата по факту. Жду ваших предложений по сроках, стоимости и т.п.
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