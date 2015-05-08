Дипломная работа по русской литературе

факультет филологии.

Хотелось что бы специалисты помогли с формулировкой темы. Нужно сравнить концепт Судьба в лирике Пастернака с концептом Судьба в лирике другого поэта 20 века и помочь выбрать этого другого поэта. Короче, как то так. Количество страниц 50-70. Используемая литература: Аскольдов- Алексеев С.А. "Концепт и слово\ русская словесность". под ред. Нерознака. Ванеева О.А. "К понятию концепта\ опыт реферативного обзора". Воркачев С.Г. "Лингвокультурология, яз.личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании". Зусман В.Г. "Диалог и концепт в литературе". Лихачев " Концептосфера русского языка". Степанов О.С. "Константы: словарь русской литературы"лирику Пастернака нужно сравнивать с лирикой РУССКОГО поэта только, не зарубежного

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