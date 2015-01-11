diplom2014

Срочно требуется написать диплом по военной педагогике без оригинальности Дополнительная информация тут - https://www.evernote.com/shard/s321/sh/3566f6a3-dd23-44c6-b4ee-667720a381a9/68fa4133bb275546
- $100Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется софт (на выбор - python/java/C#) и пояснительная записка. 1) Книжный метапоисковик по сайтам книжных издательств вот похожая диссертация - http://www.dissercat.com/content/agentnyi-podkhod-k-sozdaniyu-prilozhenii-parallelnogo-poiska-informatsii-v-raspredelennoi-si 2) Система интеллектуального парсинга и анализа ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нарисовать тематический портрет по фотографии для дальнейшей печати на холсте (подарок на др). Тематика - Game of ThronesИллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт10 лет назад
– два сайта на WP надо аккуратно перенести с infobox на digitalocean и Google CloudSQL – сейчас они работают под апачем, на новом сервере только под - nginx – без даунтайма в рабочие ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $160
1) Дипломная Обеспечение экологической безопасности 2) Часть диплома Экологическая экспертиза инвестиционного проекта Интересуют специалисты с профильным образованием. Подробности в ЛС.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад