Написать практическую часть по предприятию

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок136 просмотров

Заказ №6466 Написать практическую часть по предприятию

Тип: практическая часть

Работа по предприятию. Взять структуру предприятия и внести в неё изменения с целью:

1. Увеличения эффективности.

2. Экономии денежных средств.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров