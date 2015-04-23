Курсовая работа Тема: Проблемы и возможные последствия развития торговых отношений России со странами Таможенного союза Дисциплина: Экономика не менее 25 страниц антиплагиат.ру от 85% Срок 26 апреля ...
Написать практическую часть по предприятию
Заказ №6466 Написать практическую часть по предприятию
Тип: практическая часть
Работа по предприятию. Взять структуру предприятия и внести в неё изменения с целью:
1. Увеличения эффективности.
2. Экономии денежных средств.
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
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