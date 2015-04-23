Курсовая по экономике

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Курсовая работа

Тема: Проблемы и возможные последствия развития торговых отношений России со странами Таможенного союза

Дисциплина: Экономика

не менее 25 страниц

антиплагиат.ру от 85%

Срок 26 апреля СТРОГО

Цена 1600р, оплата по факту

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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